Ларионова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ларионовъ Андрей

Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ

Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.08.1888

Сын: Ларионовъ Максимъ

Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ

Александровка
Рождение ребёнка
05.03.1893

Сын: Ларионовъ Александръ

Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ

Александровка
Рождение ребёнка
03.07.1897

Сын: Ларионовъ Афонасий

Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионовъ Осипъ

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