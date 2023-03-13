Ларионова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ларионовъ Андрей
Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.08.1888
Сын: Ларионовъ Максимъ
Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ
Александровка
Рождение ребёнка
05.03.1893
Сын: Ларионовъ Александръ
Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ
Александровка
Рождение ребёнка
03.07.1897
Сын: Ларионовъ Афонасий
Отец ребёнка: Ларионовъ Осипъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионовъ Осипъ