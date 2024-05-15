Школдин Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Школдин Тит Иванович
Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Гвоздева (Школдина) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Школдина (Чумова) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно