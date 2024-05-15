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Школдин Иван

Место рождения

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Школдин Самсон Иванович

Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Школдин Тит Иванович

Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Школдин Василий Иванович

Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Гвоздева (Школдина) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Школдина (Бородина) Евфросинья Ефимовна

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Школдина (Чумова) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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