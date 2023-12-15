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Бельков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Бельков Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
13.04.1951

Сын: Бельков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Федорахина Мария Гавриловна

Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорахина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
1952
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