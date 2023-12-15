Бельков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1929
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
13.04.1951
Мать ребёнка: Федорахина Мария Гавриловна
Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
1952