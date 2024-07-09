Бельков Виктор Павлович
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения13.04.1951
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Белькова Роза Гамемьяновна
Бракосочетание
07.11.1971
Рождение ребёнка
23.06.1972
Дочь: Холкина (Белькова) Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Белькова Роза Гамемьяновна
Рождение ребёнка
15.03.1976
Дочь: (Белькова) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Белькова Роза Гамемьяновна