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Бельков Виктор Павлович

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Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

13.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1951

Отец: Бельков Павел Иванович

Мать: Федорахина (Балакина) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Белькова Роза Гамемьяновна

Бракосочетание
07.11.1971

Жена: Белькова Роза Гамемьяновна

Рождение ребёнка
23.06.1972

Дочь: Холкина (Белькова) Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Белькова Роза Гамемьяновна

Рождение ребёнка
15.03.1976

Дочь: (Белькова) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Белькова Роза Гамемьяновна

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