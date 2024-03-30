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Шварц Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1964

Отец: не указан

Мать: Тихонова Татьяна Алексеевна

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