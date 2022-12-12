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Ситников Григорий Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.07.1905

Жена: Ситникова Агрипина Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Зачисленный в ратники ополчения Красноярский мещанин Ситников Григорий Васильевич 23 года Невеста: Казачка Красноярской станицы Агапова Агрипина Константиновна 20 лет Поручители: по жениху: Кра... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1906 ст.

Сын: Ситников Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ситникова Агрипина Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Евстафий Дмитриевич Мокеев и Красноярская казачка Анна Константиновна Агапова Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уе... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.

Дочь: Ситникова Павла Григорьевна

Мать ребёнка: Ситникова Агрипина Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Евстафий Дмитриевич Мокеев и Красноярская казачка Анна Константиновна Агапова Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уе... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.

Сын: Ситников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ситникова Агрипина Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Константинович Агапов и Клавдия Васильевна Ситникова Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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