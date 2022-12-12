Ситников Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1905
Жених: Зачисленный в ратники ополчения Красноярский мещанин Ситников Григорий Васильевич 23 года Невеста: Казачка Красноярской станицы Агапова Агрипина Константиновна 20 лет Поручители: по жениху: Кра... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1906 ст.
Сын: Ситников Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ситникова Агрипина Константиновна
Восприемники: Красноярский мещанин Евстафий Дмитриевич Мокеев и Красноярская казачка Анна Константиновна Агапова Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уе... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.
Дочь: Ситникова Павла Григорьевна
Мать ребёнка: Ситникова Агрипина Константиновна
Восприемники: Красноярский мещанин Евстафий Дмитриевич Мокеев и Красноярская казачка Анна Константиновна Агапова Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уе... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.
Сын: Ситников Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ситникова Агрипина Константиновна
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Константинович Агапов и Клавдия Васильевна Ситникова Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской г... Показать все
Смерть
Неизвестно