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Гримагина Ненила Андреянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Кондратьева

Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Кондратьева

Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Козлова Василиса Кондратьева

Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гримагин Николай Кондратьев

Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
54
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гримагин Кондратий Абрамов

Смерть
Неизвестно
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