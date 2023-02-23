Гримагина Ненила Андреянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Кондратьева
Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Кондратьева
Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Козлова Василиса Кондратьева
Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гримагин Николай Кондратьев
Отец ребёнка: Гримагин Кондратий Абрамов
Место жительства
1858
54
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно