Булкина (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Клавдия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкина (Матюхина (Матюхина/Чистюхина) Клавдия Семёновна

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Место рождения

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.03.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903 ст.

Отец: Чистюхин Семен Яковлевич

Мать: Чистюхина Анастасия Ивановна

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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