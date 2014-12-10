Бондаренко Юрий Николаевич
Место рожденияБердянск, Запорожская область, Украина, 71100
Дата рождения05.09.1949
Дата смерти10.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949
Отец: Талан Николай Григорьевич
Мать: ? ?
Бердянск, Запорожская область, Украина, 71100
Рождение ребёнка
03.03.1970
Дочь: Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Наталья ?
Рождение ребёнка
17.02.1975
Сын: Бондаренко Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: Наталья ?
Смерть
10.12.2014
Бостон, Массачусетс, США