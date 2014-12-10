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Бондаренко Юрий Николаевич

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Место рождения

Бердянск, Запорожская область, Украина, 71100

Дата рождения

05.09.1949

Дата смерти

10.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949

Отец: Талан Николай Григорьевич

Мать: ? ?

Бердянск, Запорожская область, Украина, 71100
Рождение ребёнка
03.03.1970

Дочь: Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Наталья ?

Рождение ребёнка
17.02.1975

Сын: Бондаренко Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Наталья ?

Смерть
10.12.2014
Бостон, Массачусетс, США
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