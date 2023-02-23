Акимов Федор Матвеевич
Место рожденияЛопатино, Петровский уезд, Саратовской губернии
Дата рождения1910
Дата смерти28.09.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Лопатино, Петровский уезд, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
31.01.1932
Дочь: Гадецких Мария Федоровна
Мать ребёнка: Акимова Василиса Алексеевна
Даниловский район, Пензенской области
Рождение ребёнка
27.05.1948
Дочь: Тремасова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Акимова Василиса Алексеевна
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
28.09.1978
г. Чарджоу , Туркменской ССР