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Акимов Федор Матвеевич

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Место рождения

Лопатино, Петровский уезд, Саратовской губернии

Дата рождения

1910

Дата смерти

28.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Петровский уезд, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
31.01.1932

Дочь: Гадецких Мария Федоровна

Мать ребёнка: Акимова Василиса Алексеевна

Даниловский район, Пензенской области
Рождение ребёнка
27.05.1948

Дочь: Тремасова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Акимова Василиса Алексеевна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
28.09.1978
г. Чарджоу , Туркменской ССР
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