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Иванов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Канонович

Мать: Иванова Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Бухалко Михайловна

Рождение ребёнка
09.10.1970

Дочь: Попова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Бухалко Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1974

Сын: Иванов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Бухалко Михайловна

Смерть
Неизвестно

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