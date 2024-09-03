Иванов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Канонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1970
Дочь: Попова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Бухалко Михайловна
Рождение ребёнка
16.05.1974
Сын: Иванов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Бухалко Михайловна
Смерть
Неизвестно