Обухов Яким (Иоаким) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Яким (Иоаким) Иванов

Обухов Яким (Иоаким) Иванов

avatar

Место рождения

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1636 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Обухов Иван (Ивашко) Ермолаев

Мать: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Бегачевской над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close