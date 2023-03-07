Обухов Яким (Иоаким) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Обухов Иван (Ивашко) Ермолаев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Бегачевской над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678