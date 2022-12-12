Зайцова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зиновия Николаевна

Отец ребёнка: Зайцов Николай Павлович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Зайцов Ермолай Николаевич

Отец ребёнка: Зайцов Николай Павлович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Николай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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