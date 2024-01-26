Чумакова (Недорубова) Прасковья Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1901
Дата смерти04.03.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чумаков Вениамин Георгиевич
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чумаков Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Чумакова) Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чумаков Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Субботина (Чумакова) Таисия Георгиевна
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Чумакова) Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Чумакова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич
Смерть
04.03.1981
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область