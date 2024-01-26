Чумакова (Недорубова) Прасковья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Недорубова) Прасковья Евгеньевна

Место рождения

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

30.10.1901

Дата смерти

04.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1901

Отец: Недорубов Евгений Николаевич

Мать: Недорубова (Гончарова) Ирина Григорьевна

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чумаков Вениамин Георгиевич

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Чумаков Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Ловягин, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Чумакова) Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Чумаков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Субботина (Чумакова) Таисия Георгиевна

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Чумаков Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Чумакова) Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Чумакова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Чумаков Георгий Яковлевич

Смерть
04.03.1981
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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