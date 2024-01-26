Недорубова (Гончарова) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубова (Гончарова) Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорубов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.1901

Дочь: Чумакова (Недорубова) Прасковья Евгеньевна

Отец ребёнка: Недорубов Евгений Николаевич

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Смерть
Неизвестно

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