Недорубова (Гончарова) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1901
Дочь: Чумакова (Недорубова) Прасковья Евгеньевна
Отец ребёнка: Недорубов Евгений Николаевич
Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Смерть
Неизвестно