Кудрявцева (Милюсева) Мария Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милюсев Евмен Сергеевич
Мать: Милюсева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно