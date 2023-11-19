Кудрявцева (Милюсева) Мария Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Милюсева) Мария Евменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милюсев Евмен Сергеевич

Мать: Милюсева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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