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Анна Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

28.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1882

Сын: Ярыгин- Кизирев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1884

Сын: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Ярыгин- Кизирев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1888

Сын: Ярыгин- Кизирев Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1891

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Ярыгин- Кизирев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1896

Сын: Ярыгин- Кизирев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Смерть
28.07.1908
Причина смерти: от разрыва сердца
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