Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти28.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1882
Сын: Ярыгин- Кизирев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1884
Сын: Ярыгин- Кизирев Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1886
Сын: Ярыгин- Кизирев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1888
Сын: Ярыгин- Кизирев Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1891
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Ярыгин- Кизирев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1896
Сын: Ярыгин- Кизирев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Смерть
28.07.1908
Причина смерти: от разрыва сердца