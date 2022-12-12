Шипицын Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Алексей Егорович

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Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шипицын Егор Савельевич

Мать: Шипицына ?

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Алескандра Алексеевна

Мать ребёнка: Шипицына Степанида Никифоровна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Степанида Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
запасной нижний чин
Образование
Неизвестно
Сельское училище с. Такмык
Смерть
Неизвестно
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