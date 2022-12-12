Шипицын Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шипицын Егор Савельевич
Мать: Шипицына ?
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Алескандра Алексеевна
Мать ребёнка: Шипицына Степанида Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
запасной нижний чин
Образование
Неизвестно
Сельское училище с. Такмык
Смерть
Неизвестно