Слеповъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слеповъ Егоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Слеповъ Сидоръ

Мать: Слепова Анна Андреева

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