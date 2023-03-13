Слеповъ Сидоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слеповъ Сидоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Слеповъ Михаилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Слеповъ Антонъ

Мать ребёнка: Слепова Анна Андреева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Слеповъ Ермолай

Мать ребёнка: Слепова Анна Андреева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Слеповъ Егоръ

Мать ребёнка: Слепова Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепова Анна Андреева

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