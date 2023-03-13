Слеповъ Сидоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Слеповъ Михаилъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Слеповъ Антонъ
Мать ребёнка: Слепова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Слеповъ Ермолай
Мать ребёнка: Слепова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Слеповъ Егоръ
Мать ребёнка: Слепова Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепова Анна Андреева