КАЗАКОВ ДАНИЛ ЕФИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти07.04.1898
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
12.02.1850
Рождение ребёнка
01.07.1852
Дочь: МАРФА
Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
1853
Дочь: ВАССА
Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА
Семибратское
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Птицына КСЕНИЯ
Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА
Смерть
07.04.1898
Причина смерти: старческое истощение
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище г. Коломна