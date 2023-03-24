КАЗАКОВ ДАНИЛ ЕФИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КАЗАКОВ ДАНИЛ ЕФИМОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

07.04.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Казаков ЕФИМ (ЕВСТРАТОВИЧ)

Мать: Казакова МАТРЕНА ЛЕОНТЬЕВНА

Бракосочетание
12.02.1850

Жена: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
01.07.1852

Дочь: МАРФА

Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
1853

Дочь: ВАССА

Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Семибратское
Рождение ребёнка
1860

Сын: Казаков ПЕТР ДАНИЛОВИЧ

Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Птицына КСЕНИЯ

Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Казакова ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА

Смерть
07.04.1898
Причина смерти: старческое истощение
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище г. Коломна
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