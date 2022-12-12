Дьячков Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячков Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1940

Сын: Дьячков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Дьячкова Лидия Ивановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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