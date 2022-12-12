Дьячков Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1940
Сын: Дьячков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Дьячкова Лидия Ивановна
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьячкова Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно