Кленкова (Ермолаева) Елизавета Маркова
Место рождения
Дата рождения21.10.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892 ст.
Бракосочетание
09.11.1912 ст.
Муж: Кленков Иван Архипов
Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.
Дочь: Кленкова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Кленков Иван Архипов
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно