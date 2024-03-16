Кленкова (Ермолаева) Елизавета Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленкова (Ермолаева) Елизавета Маркова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.10.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892 ст.

Отец: Ермолаев Марк (Маркел) Павлов

Мать: Ермолаева Анна Денисовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1912 ст.

Муж: Кленков Иван Архипов

Рождение ребёнка
26.11.1913 ст.

Дочь: Кленкова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Кленков Иван Архипов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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