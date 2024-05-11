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Куранов Яков Павлович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

До 06.09.1881

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1847 г.р.
Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1857 г.р.
Вычислено 1860 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Куранов Павел Николаевич

Мать: Куранова (Нагибина) Ирина Евдокимовна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1822 года - 1 год
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Куранов Степан (Стефан) Яковлевич

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В списках 1859 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Куранов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Дочь: Куранова Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Куранова (Нагибина) Ирина Евдокимовна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В списке 1859 года - 8 лет В списке 1862 года - 11 лет В 1866 году в семье рождается еще одна Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Куранова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году -5 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Куранова Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 году - 2 лет
Место жительства
1859
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Куранов Яков Павлович - 43 лет Жена Анна Яковлевна - 39 лет Дети: Степан -14 лет Федор -12 лет Пелагея - 8 лет Мария - 5 лет Лукерья - 2 лет племянники: Федор Григорьевич -21 лет Прасковья Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Куранов Прокопий Яковлевич

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
В 1862 году- 2 лет
Место жительства
1862
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Куранов Яков Павлович - 42 лет Жена Анна Яковлевна - 39 лет Дети: Степан -18 лет Федор -16 лет Прокопий - 2 лет Пелагея - 11 лет Мария - 5 лет Татьяна - 4 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Багаева (Куранова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Дочь: Кожина (Куранова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
20.07.1878 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отставной казак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-16 файл 21 номер 32
Смерть
До 06.09.1881
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-26 файл 9 номер 15

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