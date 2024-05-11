Куранов Яков Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиДо 06.09.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1821
В семейном списке 1822 года - 1 год
Бракосочетание
Около 1840
Жена: Куранова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Куранов Степан (Стефан) Яковлевич
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
В списках 1859 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
В 1859 году 12 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Куранова (Нагибина) Ирина Евдокимовна
В списке 1859 года - 8 лет В списке 1862 года - 11 лет В 1866 году в семье рождается еще одна Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Куранова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
В 1859 году -5 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Куранова Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
В 1859 году - 2 лет
Место жительства
1859
Куранов Яков Павлович - 43 лет Жена Анна Яковлевна - 39 лет Дети: Степан -14 лет Федор -12 лет Пелагея - 8 лет Мария - 5 лет Лукерья - 2 лет племянники: Федор Григорьевич -21 лет Прасковья Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Куранов Прокопий Яковлевич
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
В 1862 году- 2 лет
Место жительства
1862
Куранов Яков Павлович - 42 лет Жена Анна Яковлевна - 39 лет Дети: Степан -18 лет Федор -16 лет Прокопий - 2 лет Пелагея - 11 лет Мария - 5 лет Татьяна - 4 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Багаева (Куранова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Кожина (Куранова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
Место жительства
20.07.1878 ст.
Отставной казак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-16 файл 21 номер 32
Смерть
До 06.09.1881
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-26 файл 9 номер 15