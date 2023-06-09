Tagamaa (Blumenwelt) Aleksander
Место рождения
Дата рождения25.04.1879 ст.
Дата смерти11.04.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
управляющий поместьем, агроном
Бракосочетание
22.07.1920
Жена: Blumenwelt (Hints) Anna
Смерть
11.04.1963
Похороны
После 12.04.1963
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond