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Tagamaa (Blumenwelt) Aleksander

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Место рождения

Таммисте, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

25.04.1879 ст.

Дата смерти

11.04.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таммисте, Tori vald, Pärnu maakond
Работа или профессия
Неизвестно
управляющий поместьем, агроном
Бракосочетание
22.07.1920

Жена: Blumenwelt (Hints) Anna

Смерть
11.04.1963
Похороны
После 12.04.1963
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

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