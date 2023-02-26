Агапов (Лапинков) Борис Афанасьев
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1851
Дата смерти27.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Агапов Афанасий
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Верхолашина Ксения Борисова
Мать ребёнка: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
27.01.1911
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.