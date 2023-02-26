Агапов (Лапинков) Борис Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов (Лапинков) Борис Афанасьев

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Агапов Афанасий

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Верхолашина Ксения Борисова

Мать ребёнка: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
27.01.1911
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
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