Довбня Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1873 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Гавриш (Довбня) Андроник Федорович
Мать ребёнка: Гавриш (Довгополюк) Елизавета Ивановна
В переписи 1897 года фамилия указана именно Гавриш, а не родного отца Довбня
Смерть
Неизвестно