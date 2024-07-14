Довбня Федор Васильевич Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Довбня Федор Васильевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
20.04.1873 ст.

Жена: Гавриш (Довгополюк) Елизавета Ивановна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Гавриш (Довбня) Андроник Федорович

Мать ребёнка: Гавриш (Довгополюк) Елизавета Ивановна

Погребище, Вінницька область
В переписи 1897 года фамилия указана именно Гавриш, а не родного отца Довбня
Смерть
Неизвестно

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