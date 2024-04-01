Завалко Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1907
Отец ребёнка: Завалко Петр Яковлевич
в селе Сергеевское (Сергеевка) СКО, Полудинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалко Григорий
Отец ребёнка: Завалко Петр Яковлевич
Полудинский р-н Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Завалко Петр Яковлевич
Полудинский р-н Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалко Михаил
Отец ребёнка: Завалко Петр Яковлевич
Полудинский р-н Сергеевка
Бракосочетание
Неизвестно