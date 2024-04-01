Завалко Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1907
Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна
в селе Сергеевское (Сергеевка) СКО, Полудинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалко Григорий
Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна
Полудинский р-н Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна
Полудинский р-н Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалко Михаил
Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна
Полудинский р-н Сергеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин