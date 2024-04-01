Завалко Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалко Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1907

Сын: Завалко Семен Петрович

Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна

в селе Сергеевское (Сергеевка) СКО, Полудинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалко Григорий

Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна

Полудинский р-н Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна

Полудинский р-н Сергеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалко Михаил

Мать ребёнка: Завалко Александра Васильевна

Полудинский р-н Сергеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалко Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
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