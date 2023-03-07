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Боталов Василий Кодратов

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Место рождения

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1854

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

1793 г.р.

Дети

1819 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Боталов Кондрат Марков

Мать: Боталова Евдокия Архипова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Боталова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова Анна Иванова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Анна Иванова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Сулаевская волость, Малокунгуровское общество, При мельнице Степана Ветошкина (Батариха)
Смерть
До 1854
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