Боталов Василий Кодратов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Боталов Кондрат Марков
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Боталова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1821
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боталова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Сулаевская волость, Малокунгуровское общество, При мельнице Степана Ветошкина (Батариха)
Смерть
До 1854