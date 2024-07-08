Кузнецов ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ

Место рождения

ПОЧИНОК

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кузнецов СТЕФАН УСТИНОВИЧ

Мать: Кузнецова АППОЛИНАРИЯ ХРИСТОФОРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутарева (Кузнецова) ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА

Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
18.10.1929

Дочь: Преснякова (Кузнецова) ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА

Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.01.1934

Сын: Кузнецов НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
?.12.1943
Пропал без вести в 12.1943 года во время ВОВ

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