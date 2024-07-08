Кузнецов ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ
Место рожденияПОЧИНОК
Дата рождения1902
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутарева (Кузнецова) ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1929
Дочь: Преснякова (Кузнецова) ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА
Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
10.01.1934
Сын: Кузнецов НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кузнецова (Николаевская) ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
Смерть
?.12.1943
Пропал без вести в 12.1943 года во время ВОВ