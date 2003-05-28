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Пиголицын Максим Александрович
Пиголицын Максим Александрович
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Место рождения
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения
28.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Пиголицын Александр Федорович
1972 г.р.
Мать
Пиголицына (Дроздова) Наталья Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2003
Отец:
Пиголицын Александр Федорович
Мать:
Пиголицына Наталья Владимировна
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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