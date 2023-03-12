Бенуа Юлий (Жюль Луи Август) Леотьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенуа Юлий (Жюль Луи Август) Леотьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1820

Дата смерти

13.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1820

Отец: Бенуа Леонтий Louis-Jules-Caesar-Auguste

Мать: Бенуа Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бенуа Юлий Юльевич

Мать ребёнка: Женни

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена Юльевна

Мать ребёнка: Луиза Федоровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бенуа Франц Юльевич

Мать ребёнка: Луиза Федоровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бенуа Фридрих Юльевич

Мать ребёнка: Луиза Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луиза Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аля?

Мать ребёнка: Женни

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Юльевна

Мать ребёнка: Женни

Смерть
13.09.1898
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