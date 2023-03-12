Бенуа Юлий (Жюль Луи Август) Леотьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1820
Дата смерти13.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1820
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бенуа Юлий Юльевич
Мать ребёнка: Женни
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена Юльевна
Мать ребёнка: Луиза Федоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бенуа Франц Юльевич
Мать ребёнка: Луиза Федоровна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Луиза Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луиза Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Юльевна
Мать ребёнка: Женни
Смерть
13.09.1898