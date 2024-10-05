Оглоблина (Межакова) Вера Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина (Межакова) Вера Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.06.1921

Сын: Оглоблин Владимир Демьянович

Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.01.1929

Сын: Оглоблин Алексей Демьянович

Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.02.1932

Дочь: Оглоблина Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.01.1937

Дочь: Оглоблина Анастасия Демьяновна

Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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