Оглоблина (Межакова) Вера Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1921
Сын: Оглоблин Владимир Демьянович
Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.01.1929
Сын: Оглоблин Алексей Демьянович
Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.02.1932
Дочь: Оглоблина Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.01.1937
Дочь: Оглоблина Анастасия Демьяновна
Отец ребёнка: Оглоблев (Оглоблин) Демьян Дмитриевич
Смерть
Неизвестно