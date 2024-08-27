Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Палаксова) Наталья

Отец ребёнка: Палаксов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Палаксова) Любовь

Отец ребёнка: Палаксов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Палаксова) Лидия

Отец ребёнка: Палаксов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаксов Константин

Отец ребёнка: Палаксов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палаксов Геннадий

Смерть
Неизвестно

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