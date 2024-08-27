Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Палаксова) Наталья
Отец ребёнка: Палаксов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Палаксова) Любовь
Отец ребёнка: Палаксов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Палаксова) Лидия
Отец ребёнка: Палаксов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палаксов Константин
Отец ребёнка: Палаксов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палаксов Геннадий
Смерть
Неизвестно