Жариков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жариков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Жариков Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Жариков Георгий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1812

Сын: Жариков Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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