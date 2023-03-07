Кузин Николай Киприанович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Кузин Киприан Васильевич
Мать: Кузина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Стряпухина Августа Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Кузина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кузина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кузина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Кузина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно