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Кузин Николай Киприанович

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кузин Киприан Васильевич

Мать: Кузина Евдокия Яковлевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Стряпухина Августа Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кузин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кузина Александра Михайловна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кузина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кузина Александра Михайловна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Кузина Александра Михайловна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузин Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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