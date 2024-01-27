Андриенко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андриенко Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андриенко Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно