Андриенко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андриенко Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андриенко Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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