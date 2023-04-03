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Параскева Ивановна

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Место рождения

дер. Бесмелина, Старицкий район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бесмелина, Старицкий район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Савва Павлович

Рождение ребёнка
12.12.1904

Дочь: Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Савва Павлович

Рождение ребёнка
18.09.1907

Дочь: Вера Савельевна

Отец ребёнка: Савва Павлович

Смерть
Неизвестно
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