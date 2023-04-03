Параскева Ивановна
Место рождениядер. Бесмелина, Старицкий район, Тверская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бесмелина, Старицкий район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1903
Муж: Савва Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1904
Дочь: Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Савва Павлович
Рождение ребёнка
18.09.1907
Дочь: Вера Савельевна
Отец ребёнка: Савва Павлович
Смерть
Неизвестно