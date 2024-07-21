Пуртова (Рогина) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогин Николай Иоаннович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуртов Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно