Пуртова (Рогина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртова (Рогина) Людмила Николаевна

Место рождения

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогин Николай Иоаннович

Мать: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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