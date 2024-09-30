Пюккёнен (Милло) Амалия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1933
Сын: Пюккёнен Александр Иванович
Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Адамович
Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Адамович
Смерть
Неизвестно