Пюккёнен (Милло) Амалия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюккёнен (Милло) Амалия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пюккёнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
04.06.1933

Сын: Пюккёнен Александр Иванович

Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Адамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1935

Сын: Пюккёнен Рейно Иванович

Отец ребёнка: Пюккёнен Иван Адамович

Смерть
Неизвестно

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