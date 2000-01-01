Мой Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Дочь: Моя Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Гликерия 60=1677 ИВ-1739 Гликерия 62=1677 ИВ-1740 Гликерия 63=1677 ИВ-1742 Гликерия Яковлева 65=1677 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерия Яковлева 69=1675 ИВ-1745 Гликерия Яковлева 7... Показать все
Смерть
Неизвестно