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Мой Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Дочь: Моя Гликерия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Гликерия 60=1677 ИВ-1739 Гликерия 62=1677 ИВ-1740 Гликерия 63=1677 ИВ-1742 Гликерия Яковлева 65=1677 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерия Яковлева 69=1675 ИВ-1745 Гликерия Яковлева 7... Показать все
Смерть
Неизвестно
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