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Микулина Настасья Петровна

Место рождения

Сухое, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухое, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.02.1861 ст.

Муж: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Никифор Васильев и Анисим Селиверстов из Леднево, Иван Матвеев и Тимофей Васильев из деревни Сухое.
Рождение ребёнка
13.04.1861 ст.

Дочь: (Микулина) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
25.05.1866 ст.

Сын: Микулин Исаак Ефимович

Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.02.1875 ст.

Сын: Микулин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.

Сын: Микулин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
09.07.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Малева Михаила Никитича.
Смерть
Неизвестно

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