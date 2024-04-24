Микулина Настасья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1861 ст.
Свидетели Никифор Васильев и Анисим Селиверстов из Леднево, Иван Матвеев и Тимофей Васильев из деревни Сухое.
Рождение ребёнка
13.04.1861 ст.
Дочь: (Микулина) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
25.05.1866 ст.
Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич
Рождение ребёнка
27.02.1875 ст.
Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Микулин Ефим Ефрем Терентьевич
Упоминание
09.07.1878 ст.
Крестная мать Малева Михаила Никитича.
Смерть
Неизвестно