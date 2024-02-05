Елисеева (Зуева) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуев Пётр Петрович
Мать: Зуева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Елисеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминова (Елисеева) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Елисеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Михаил
Смерть
Неизвестно