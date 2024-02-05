Елисеева (Зуева) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Зуева) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуев Пётр Петрович

Мать: Зуева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Елисеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминова (Елисеева) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Елисеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Михаил

Смерть
Неизвестно

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