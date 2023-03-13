Щипакина Матрена Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1901
Дочь: Ксенья
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.10.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.05.1906
Сын: Щипакинъ Константинъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.10.1908
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.09.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.09.1915
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Федоръ