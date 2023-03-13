Щипакина Матрена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина Матрена Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1901

Дочь: Ксенья

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Щипакинъ Константинъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1908

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1915

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Федоръ

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