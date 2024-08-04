Стаселович Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаселович Петр

Стаселович Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1966

Дочь: Стаселович Елена Петровна

Мать ребёнка: Стаселович Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1974

Сын: Стаселович Петр Петрович

Мать ребёнка: Стаселович Нина Николаевна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область

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