Стаселович Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1966
Дочь: Стаселович Елена Петровна
Мать ребёнка: Стаселович Нина Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1974
Мать ребёнка: Стаселович Нина Николаевна
Молодечно, Молодечненский район, Минская область