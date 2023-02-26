Иван Власов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти15.10.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1793
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1796
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Фёдорова
Смерть
15.10.1806
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: удавился