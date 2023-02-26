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Иван Власов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

15.10.1806

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Влас

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1793

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1796

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Матрона Фёдорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Фёдорова

Смерть
15.10.1806
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: удавился
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