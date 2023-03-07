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Чупина Ирина Силаева

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.04.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1845 ст.

Отец: Чупин Сила Ксенофонтов

Мать: Чупина Дарья Савельева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 13 оборот и 14 в книге). 10.04.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Сила Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарьи Савельевой родилась дочь Ирина. Воспрее... Показать все
Смерть
Неизвестно
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