Чупина Ирина Силаева
Место рождения
Дата рождения10.04.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1845 ст.
Отец: Чупин Сила Ксенофонтов
Мать: Чупина Дарья Савельева
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 13 оборот и 14 в книге). 10.04.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Сила Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарьи Савельевой родилась дочь Ирина. Воспрее... Показать все
Смерть
Неизвестно