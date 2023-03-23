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Чупина Дарья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чупин Никита Силаев

Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.04.1845 ст.

Дочь: Чупина Ирина Силаева

Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 13 оборот и 14 в книге). 10.04.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Сила Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарьи Савельевой родилась дочь Ирина. Воспрее... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1847 ст.

Дочь: Чупина Агриппина Силаева

Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 971 на ФС (лист 14 оборот и 15 в книге). 16.06.1847г. Д. Осколково крестьянин Сила Ксенофонтов Чупин и законная жена Дарья Савельева родилась дочь Агриппина. Воспрее... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Сила Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно
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