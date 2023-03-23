Чупина Дарья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чупин Никита Силаев
Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов
Рождение ребёнка
10.04.1845 ст.
Дочь: Чупина Ирина Силаева
Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 13 оборот и 14 в книге). 10.04.1845г. Д. Осколковой у крестьянина Сила Ксенофонтов Чупин и законной жены Дарьи Савельевой родилась дочь Ирина. Воспрее... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1847 ст.
Дочь: Чупина Агриппина Силаева
Отец ребёнка: Чупин Сила Ксенофонтов
170-9-294а (ГАТО, г. Томск). Лист 971 на ФС (лист 14 оборот и 15 в книге). 16.06.1847г. Д. Осколково крестьянин Сила Ксенофонтов Чупин и законная жена Дарья Савельева родилась дочь Агриппина. Воспрее... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно