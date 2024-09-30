Пиутунен Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения19.07.1845
Дата смерти07.02.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
22.12.1874
Мать ребёнка: Пиутунен (Ротся) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1885
Мать ребёнка: Пиутунен (Ротся) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1887
Мать ребёнка: Пиутунен (Ротся) Мария Ивановна
Смерть
07.02.1922