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Пиутунен Иван Иосифович

Место рождения

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.07.1845

Дата смерти

07.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1870

Жена: Пиутунен (Ротся) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1874

Сын: Пиутунен Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Пиутунен (Ротся) Мария Ивановна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1885

Сын: Пиутунен Адам Иванович

Мать ребёнка: Пиутунен (Ротся) Мария Ивановна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1887

Сын: Пиутунен Иван Иванович

Мать ребёнка: Пиутунен (Ротся) Мария Ивановна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
07.02.1922

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